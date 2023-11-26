غارات إسرائيلية تستهدف مدرجات مطار دمشق الدولي

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأحد، باستهداف غارات إسرائيلية مدرجات مطار دمشق الدولي، بعد ساعات قليلة من إعلان عودته للعمل، بعد توقف دام لأكثر من شهر نتيجة هجوم إسرائيلي سابق.

وأشارت صحيفة «الوطن» السورية، إلى استهداف مطار دمشق الدولي بعدوان إسرائيلي، لافتة إلى «انتظار تحديد الأضرار».

ولفتت الصحيفة إلى تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

من جهته، أكد مركز «عين الشام»، نقلًا عن مصادر وصفها بـ«الخاصة»، استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمطار المزة العسكري جنوب غرب العاصمة دمشق.

وقال إن المطار مخصص لنقل القيادات العسكرية الإيرانية، ويتعبر أحد أهم المنشآت العسكرية التي تخضع للسيطرة الإيرانية المباشرة.