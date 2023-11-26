أعرب والتر ماتزاري، المدير الفني لنادي نابولي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أتالانتا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وتغلب فريق نابولي على مضيفه أتالانتا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب أتلتي أتزوري، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وقال والتر ماتزاري في تصريحات نقلتها موقع فوتبول إيطاليا: "الفوز في هذا الملعب، أمام هذا النادي، لم يكن سهلاً، ولن يكون سهلاً على أي فريق آخر".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كنا مثاليين تقريبًا في الشوط الأول، لكننا فقدنا حدتنا كثيرًا مع بداية بداية الشوط الثاني، وبطبيعة الحال قدم أتالانتا كل ما في وسعه، كنت أتمنى تقديم أداء أفضل من هذا في الشوط الثاني".

وتابع: "قام اللاعبون بعمل جيد في تعلم التكتيك بسرعة، لقد عملنا على الخط الدفاعي، لقد كنا أكثر إحكامًا وإغلاقًا، وبصراحة لم أتوقع أن أرى هذه المفاهيم موضع التنفيذ، بهذه السرعة ضد فريق كبير مثل أتالانتا".

وأكمل: "لم أكن بحاجة إلى أن أكون مدربًا لنابولي، لأعرف أن فيكتور أوسيمين مهاجم ممتاز، لقد شاهدته وهو يلعب، لحسن الحظ أنه عاد، وآمل أن يستعيد مستواه في أقرب وقت ممكن".

وأتم والتر ماتزاري تصريحاته قائلًا: "أخبرت كفيتشا كفاراتسخيليا أنه إذا استمر في التحرك بعيدًا عن المرمى، فسوف يضاعفون الرقابة عليه، لم يكن لدينا سوى بضع دقائق لمناقشة الأمر، لذلك نأمل أن يكون لدينا المزيد من الوقت للحديث عن بعض المفاهيم الأخرى".