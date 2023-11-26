وزير الداخلية السعودي يبحث مع سفير إيران لدى الرياض الموضوعات المشتركة

بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مع السفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي، "الموضوعات المشتركة" بين الرياض وطهران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، استقبل في مكتبه بالوزارة في الرياض، اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السعودية الدكتور علي رضا عنايتي".

وجرى خلال الاستقبال "بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكانت طهران عينت في مايو الماضي مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى السعودية، بعد أكثر من شهرين على إعلان البلدين استئناف العلاقات بينهما.

وجاء تعيين السفير الجديد بعد الإعلان في العاشر من مارس الماضي عن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وهو الاتفاق الذي توسطت فيه الصين وأنهى سنوات من القطيعة.