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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الإسرائيلية: صادرنا أكثر من مليون دولار من حركة حماس خلال الحرب في غزة

د ب أ
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 3:10 م

أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي صادر ما يعادل نحو 3ر1 مليون دولار خلال حربه ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن معظم الأموال كانت بعملة الشيكل الإسرائيلية، وتم العثور عليها "في معاقل حماس ومنازل أشخاص مطلوب القبض عليهم"، بحسب قولها.

كما تم مصادرة أموال بالعملات العراقية والأردنية والأمريكية. وسوف يتم دفع الأموال للخزانة الإسرائيلية.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية. ولم تقل المتحدثة في البداية كيف سوف تنفق الحكومة الإسرائيلية الأموال.


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