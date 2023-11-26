الري: منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية بواحة سيوة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن أعمال تطوير واحة سيوة تتضمن حفر ١٢ بئرا عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وغلق العديد من الآبار الجوفية، والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.

وأضاف سويلم، خلال لقائه أحد أهالي الواحة، أن أعمال التطوير تشمل أيضا تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه؛ لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتى أثرت سلباً على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

وأشار إلى الانتهاء سابقا من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى 5 من المصارف المؤدية لبركة سيوة ونقلها شرقي الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي بدأ تشغيلها تجريبيا بحضور رئيس الوزراء في شهر مايو الماضي، والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة، بحسب بيان لوزارة الري، الأحد.

وأصاف أنه جار العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوز 5 كيلومترات من خلال تنفيذ حائط ساند بارتفاع متوسط ١.٥٠ متر للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب سطح المياه بالبركة؛ نتيجة أي نشاط متوقع في حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة.

وتابع: كما يجري اتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة، بربطها بشبكة الرصد عن بعد (التليمتري) لمتابعة ما تحقق من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف دون التأثير سلباً على الأراضي الزراعية.

وأشاد سويلم بالتنسيق القائم بين أهالي واحة سيوة وبين جهات الدولة المختلفة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو الأمر الذي انعكس على "النجاح الكبير" لأعمال التطوير التي شهدتها الواحة خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى التواصل البناء بين ممثلي الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالي الواحة؛ للتعرف على مقترحاتهم وبحثها فنيا لتنفيذ أفضل سيناريو لاستكمال أعمال التطوير بالواحة بالشكل الذي يسهم في تطوير المنظومة المائية واستعادة التوازن البيئي للواحة.

ولفت إلى الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة لإنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، وجار التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.