منظمة الفضاء الإيرانية: الكبسولة البيولوجية على وشك الإطلاق

قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، إننا نعمل على تطوير علوم الفضاء والاكتشافات في مجال الفضاء الحيوي، مضيفا أن هناك "كبسولة بيولوجية" في أحد مراكز الأبحاث الإيرانية جاهزة للإطلاق بجهود خبراء الفضاء الإيرانيين.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن أحد أهم المجالات في قطاع الفضاء هو الفضاء الحيوي، والذي أوليناه في منظمة الفضاء اهتماما جديا ونعمل على تطوير علوم واكتشافات الفضاء في مجال الفضاء الحيوي؛ وفي هذا السياق، أصبحت "الكبسولة البيولوجية" في أحد مراكز الأبحاث الإيرانية جاهزة للإطلاق بجهود خبراء الفضاء الإيرانيين.

وأضاف سالاريه عندما تستطيع دولة ما أن تصنع "كبسولة بيولوجية ذات قدرة على التحكم في مختلف المكونات"، فإنها بذلك تكون قد توصلت إلى قدرة علمية كبيرة وهذا مصدر فخر لإيران الإسلامية.

وتابع سالاريه، مع ذلك، ينبغي عدم إهمال البحث والتطوير في مجالات أخرى جديدة ومتسارعة، ويجب أن نستمر في العمل في هذا المجال بقوة مضاعفة.