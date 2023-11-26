«لاقيت الدبدوب الأحمر؟».. وقفت الطفلة الفلسطينية شام تمراز، بين أكوام من الحطام في منطقة الزهرا جنوب غزة، تسأل والدها بصوت يملأه البراءة عما إذا نجح في العثور على دميتها المفضلة «الدبدوب الأحمر».

فرغم المأساة والمعاناة بسبب العدوان المستمر على مدار 48 يومًا، يؤكد الأطفال الفلسطينيون تمسكهم وحبهم للحياة والعيش في سلام يمكنهم من تسجيل ذكريات تتوارثها الأجيال.

لم تتمكن الطفلة من إخفاء شعورها الفطري بالسعادة، بعدما نجح والدها أخيرًا في العثور على بعض أغراضها وألعابها تحت كوم كبير من الحجارة والركام.

وعندما سألها المصور الفلسطيني إسماعيل عمر، عن سبب سعادتها رغم انهيار المنزل: «مبسوطة على الأواعي التي لاقيتها.. لاقيت جاكيتي وألعابي وكيس تبع علبة الأحجار تبعي».

ممسكة بدمية على شكل أرنب، تحول لونها إلى الرمادي، الذي أصبح اللون السائد في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، قالت شام إنها دمية تعود ملكيتها إلى أخيها «حمزة».

أما عن رسالتها للعالم، أجابت بكلمات بسيطة وبريئة، تعبر عنها حركة أصابع يدها: «بقول للعالم.. كلكم بخير وإحنا مش بخير».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.