 الجيش الإسرائيلي يحول منزل الأسيرة إسراء جعابيص لحظة لقائها بعائلتها لثكنة عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يحول منزل الأسيرة إسراء جعابيص لحظة لقائها بعائلتها لثكنة عسكرية

وكالات
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:33 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:33 ص

حول الجيش الإسرائيلي منزل الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى "ثكنة" بعد أن اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين منزلها في منطقة جبل المكبر بالقدس.

ووصلت إسراء إلى منزلها بالقدس رغم محاولة القوات الإسرائيلية إخلاء المنزل من الأقارب والصحافيين، حسبما أظهرت لقطات فيديو.

وقالت إسراء في تصريحات لوسائل إعلام في منزلها: "نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة".

وأضافت: "تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال.. فتيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة منع تغطية لقاء الأسيرة المحررة إسراء مع عائلتها.

ونشر تلفزيون فلسطين لقطات لانتشار كبير للجيش الإسرائيلي داخل المنزل. 

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عائلة إسراء.

 

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