عرضت فضائية «الجزيرة» صورًا تكشف حجم الدمار الذي لحق بمناطق عدة في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، وأسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وأظهرت اللقطات الأبراج السكنية بعد أن سوتها آليات وصواريخ الاحتلال بالأرض في أحياء الشمال، مع توقعات بوجود آلاف من جثامين الشهداء تحت الأنقاض تحتاج لانتشالها في أقرب وقت.

وقال أحد الفلسطينيين العائدين إلى الشمال لتفقد مكان سكنه، إن الدمار الكبير لحق بأبراج الشيخ زايد والعودة والندى، والتي «محيت عن بكرة أبيها»، متسائلًا عن المكان الذي قد يأوي أولاده في الأيام المقبلة، ويقيهم من البرد والمطر.

وطالب الدول العربية والإسلامية والعالمية بالنظر بـ«عين الرحمة» إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا: «بكفي حرام هيك، إيش يستنوا عشان يقفوا معانا؟؟ 16 ألف شهيد و7 آلاف مفقودين، بدهم يمحونا من موجه الأرض».

مُجسدًا معاناة الأهالي على مدار أيام العدوان، نوه أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الخبز منذ 20 يومًا، مضيفًا: «صار الواحد بده يبكي وهو بيطلع لابنه لأنه مش قادر أسوي له حاجة، شاب مثلي طول وبعرض وبكامل صحته مش قادر بعمل حاجة لابنه وهو بيقول له يا بابا بدي آكل».

وذكر أن بيانات «الاستنكار والإدانة» لا تفيد الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يعاني من حصار وجوع وفقر وقلة عمل ودخل، منذ ما يزيد عن 17 عامًا، متسائلًا عن الجهة التي ستتولى إعادة الإعمار في غزة، التي تحتاج على الأقل 10 أعوام لإزالة الركام.

فلسطيني آخر أكد أنه لن يبرح المكان حتى لو أقام في خيمة على الركام، فالقصف الإسرائيلي يطال كل منطقة في غزة، وأسفر عن استشهاد ابنة أخيه أثناء احتمائها داخل إحدى مدارس الإيواء.

واستعرض آخر مجموعة من الأغراض التي تمكن من إحضارها من شقته المهدمة، والتي تمثلت في أدوات طهي قليلة عبارة عن حلتين ومردانة وبراد شاي، لافتًا إلى أن «شقى عمره راح» في العدوان الإسرائيلي.

وأكمل: «أولادنا صغار مرضى وحريم، الشهداء في الشوارع مرميين مش قادرين يدفنوهم، إيش سوى الشعب الفلسطيني؟ ليه الدمار عشان ناس تدافع عن حقها وتطالب بحقوقها! وين الأمة العربية راحت؟».

أما المعاناة الصحية، فعبّر عنها أحد المواطنين الذين خضعوا لإجراء عملية جراحية دون مخدر، مختتمًا: «أنا ممكن أتحمل، لكن في مصابين أطفال ونساء - الله يمدهم في الروح والحياة – دون مستلزمات لعلاجهم، ما في حدا بيموت من الجوع، لكننا نناشد دخول البنج والدواء».

https://youtu.be/4Ro--yByyA4