بابا الفاتيكان يدعو إلى استئصال العنف ضد المرأة

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ذكر بابا الفاتيكان، فرنسيس، أنه يجب استئصال هذا الوباء من المجتمع، داعيا إلى عمل توعوي تثقيفي من شأنه وضع كرامة كل شخص في الأولوية.

وبينما احتفل العالم بيوم الأمم المتحدة العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، أمس السبت، أكد البابا مجددا دعوته الملحة لاتخاذ إجراء ملموس لاستئصال تلك الآفة، لاسيما من خلال التوعية، حسب "إذاعة الفاتيكان" اليوم الأحد.

وكتب البابا في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي كان يعرف سابقا باسم "تويتر"، أمس السبت: "العنف ضد المرأة عشبة سامة، تفتك بمجتمعنا ويجب اقتلاعها من جذورها".

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، سنويا منذ عام 1981.