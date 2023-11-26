رصاصة طائشة تقتل رجلا نائما في فراشه بفرنسا

أصبح والد يبلغ من العمر 55 عاما أحدث الأبرياء الذين يتعرضون للقتل وهو نائم جراء إطلاق نار عشوائي خلال أعمال عنف لعصابات بمناطق حضرية بفرنسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، فتح مسلحون النار في مبنى بمدينة ديجون بشرق فرنسا. وقُتل الرجل في شقته بالطابق الثاني من المبنى، فيما لم تكن له صلة فيما يبدو بصراع بين عصابات محلية لتجارة المخدرات.

ووفقا لشبكة "فرانس إنفو" التليفزيونية، يرى محققون أن الرجل لم يكن هدفا للمهاجمين الاثنين اللذين فرا من مسرح الجريمة. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أنهما أطلقا النار على المبنى بسلاح رشاش.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحققين جمعوا حوالي 60 غلاف قذيفة من المبنى. وتسبب إطلاق النار في تحطيم العديد من النوافذ بدون إصابة أحد آخر.

وقالت "لو باريزيان" نقلا عن ابنة الضحية، إن الرجل (55 عاما) قتل بينما كان في فراش نومه.