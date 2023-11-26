تركيا: زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة مع روسيا

كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم السبت، عن زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التجارة الثنائية.

وقال بولات، خلال لقائه فى أنقرة مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية - التركية للتعاون التجاري والاقتصادي: "استخدام الليرة التركية والروبل في التجارة الثنائية آخذ في الازدياد، فقد زادت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية بنسبة 400% تقريبًا، وزادت الواردات التركية من روسيا بالليرة بنسبة 150% تقريبًا، وبالروبل بنسبة 260%"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وتابع بولات، قائلا: "هذا العام، انخفض حجم التجارة في قطاع الطاقة بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم".

وأشار بولات إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ، العام الماضي، رقما قياسيا قدره 68 مليار دولار، وقد يصل، في العام الحالي، من الناحية النقدية إلى 11 مليار دولار صادرات من تركيا، و46 مليار دولار صادرات من روسيا، وحدد أن إجماليها نحو 56 مليار دولار.