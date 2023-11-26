ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل جنوب شرقى منطقة هالماهيرا الشمالية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسى اليوم الأحد، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية.

ونقلت وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية عن هيئة الأرصاد القول إن مركز الزلزال كان عند إلتقاء خط عرض 32ر1 درجة شمالا وخط طول 01ر128 درجة شرقا، وعلى بعد حوالي 24 كيلومترا من المنطقة التى ضربها الزلزال وعلى عمق 132 كيلومترا.

وأوضحت وكالة أنتارا أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية /تسونامي/ في أعقاب الزلزال، غير أن هيئة الأرصاد حثت السكان المحليين على توخي الحذر من الهزات الارتدادية.

ولم تصدر على الفور أى تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.

وتتعرض إندونيسيا بصورة متكررة للزلازل التى تضرب مناطق مختلفة من البلاد حيث تقع البلاد على حزام المحيط الهادئ، المعروف أيضًا باسم حزام النار، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتتسبب في أنشطة بركانية وزلزالية متكررة.

وشهد إقليم آتشيه، وهو الإقليم الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، أشد الزلازل فتكا وتدميرا على الإطلاق، حيث بلغت قوة أحد الزلازل 3ر9 درجة، أعقبها تسونامي وذلك في السادس والعشرين من ديسمبر من عام 2004. وقد أثرت تلك الكارثة على مناطق ساحلية في دول مثل تايلاند وسريلانكا والهند ولقى نحو 230 ألف شخص مصرعهم نتيجة لهذا الزلزال وموجة المد العاتية /التسونامى/ التى أعقبته.