وزير الآثار: السياحة في مصر لن تتأثر بأحداث غزة والعام المقبل سيكون موسم سياحي قوي

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن السياحة في مصر لن تتأثر بأحداث غزة، وعام 2024 المقبل سيكون موسم سياحي قوي، وذلك وفقًا لاتصالات قطاع السياحة مع الشركات السياحية العالمية وفقا للبيانات التي نتابعها بشكل جيد.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقائه مع صحفيين ملف السياحة والآثار، أنه خلال الفترة الماضية زار مصر عدد كبير من السائحين وبنسبة زادت عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة من 5 إلى 10%.

وتابع أن هناك أكثر 25 ألف غرفة فندقية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، سيتم افتتاحها خلال العام المقبل.

وأشار وزير السياحة، إلى أن عدد الرحلات المنتظمة خلال هذا العام ارتفع بنسبة 10% عن العام الماضي، وأيضا عدد الرحلات الكلية زاد بنسبة 30% عن العام الماضي.

وأكمل أن هناك أكثر من 150 شركة طيران عالمية تهبط في المطارات المصرية خلال العام الجاري، وذلك نتيجة لقدرات وزارة الطيران لتنشيط القطاع.