أتلتيكو مدريد يواصل الانتصارات ويفوز على مايوركا في الدوري الإسباني

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على أحداثها، مع أفضلية نسبية من أتلتيكو مدريد.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدفه في الدقيقة 64 عن طريق أنطوان جريزمان، الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 9، قلّص بهم الفارق مع جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني.

ويعد هذا الفوز هو الانتصار الثاني على التوالي والرابع في آخر 5 مباريات لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، وأزاح به برشلونة من المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 31 التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة التاسعة التي يحتل بها المركز الـ 17.