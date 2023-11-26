واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن رهينة أمريكية اليوم

تفترض الحكومة الأمريكية احتمال أن يكون مواطن أمريكي محتجز لدى حركة حماس بقطاع غزة، من بين الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد للمرة الأولى.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن اتفاق الرهائن يتضمن الإفراج عن النساء والأطفال، وهناك ثلاثة مواطنين أمريكيين، امرأتان وطفلة صغيرة، تحتجزهم حماس التي تقوم بإطلاق سراح الرهائن وفقا لهذا التصنيف.

وقال سوليفان في برنامج "واجه الصحافة" الإخباري الأمريكي اليوم الأحد: "لدينا سبب للاعتقاد بأنه سيتم الإفراج عن (مواطن أمريكي) واحد اليوم".

لكنه أضاف أنه طالما أنه لم يتم إخراج هذا الشخص فعليا من قطاع غزة، فلا يمكن التأكد من ذلك.

وقال سوليفان إن الطفلة الصغيرة عمرها أربع سنوات، وفقدت والديها في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، معربا عن ثقته بالإفراج عن الصغيرة.

ولكنه ليس في وضع يمكنه من إصدار بيان محدد بشأن الأمر، أو الكشف عمن سيخرج من المواطنين الأمريكيين من القطاع اليوم الأحد.

وقال: "نحن نتعامل مع جماعة إرهابية هنا. لذا لا يمكن التأكد بشكل قاطع عما سيحدث إلى أن يحدث".

في المجمل، سلمت حماس 41 رهينة كانوا محتجزين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يومي الجمعة والسبت، من بينهم مواطنون إسرائيليون وأجانب، ومن جانبها أطلقت إسرائيل سراح 78 سجيناً فلسطينيا منذ سريان الهدنة المؤقتة في الحرب بين حماس وإسرائيل أول أمس الجمعة.

يشار إلى أن جهودا مصرية وقطرية أفضت الى اتفاق الهدنة المؤقتة ومدتها أربعة أيام.