زاوية تطلق برنامج سينما علي بدرخان في ديسمبر المقبل

البرنامج يضم 5 من أفلامه هي "الحب الذي كان"، و"الكرنك"، و"شفيقة ومتولي"، و"أهل القمة" و"الجوع"

تقدم سينما زاوية خلال شهر ديسمبر المقبل، برنامج "سينما علي بدرخان"، وهو برنامج يحتفي بالمخرج، عبر عرض ٥ من أفلامه، هي؛ "الحب الذي كان"، و"الكرنك"، و"شفيقة ومتولي"، و"أهل القمة" و"الجوع".

وقدم علي بدرخان عشر أفلام روائية طويلة خلال مسيرته الفنية، التي انطلقت بعد تخرجه من معهد السينما في القاهرة في عام ١٩٦٧، و سفره في بعثة إلى إيطاليا لمدة عامين.

وكشفت إدارة "زاوية" عن بوستر البرنامج، وقد صمم هويته البصرية أحمد هاني، كما طرحت برومو تشويقي يجمع لقطات من الأفلام الخمس التي سيتم عرضها.

- شفيقة ومتولي

بطولة: سعاد حسني، وأحمد مظهر، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي، وجميل راتب.

تدور أحداثه، حول استدعاء السلطات الحاكمة عشرات الآلاف من الشباب للعمل بالسخرة في قناة السويس، ويترك متولي شفيقة شقيقته وحدها مع الجد العجوز، وتضطر شفيقة إلى قبول إغراءات ابن شيخ البلد دياب، وتكتشف البلدة العلاقة الآثمة بينهما، ويضطرها الجد إلى الرحيل برفقة القوادة هنادي إلى أسيوط، وتصبح عشيقة الطرابيشي مورد العبيد.

- أهل القمة

بطولة: سعاد حسني، ونور الشريف، وعزت العلايلي، وعمر الحريري، وعايدة رياض.

تدور أحداثه حول، اللص زعتر الذي يعمل لدى زغلول صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يستغل زغلول إمكانات زعتر ويكلفه بمهام مشبوهة تتعلق بتهريب بضائع من الجمرك. يتعرف زعتر على سهام شقيقة ضابط المباحث محمد ويربط الحب بينهما مما يثير غضب محمد، يستقل زعتر عن زغلول ويبدأ منافسته، يتقدم زغلول للزواج من سهام ويرحب به محمد. يكشف له زغلول حقيقته ولكنه لا يصدقه.

- الجوع

بطولة: سعاد حسني، ومحمود عبدالعزيز، ويسرا، وعبدالعزيز مخيون، وسناء يونس، وثريا حلمي.

تدور الأحداث، حول حكاية من حكايات ملحمة الحرافيش، حيث يتولى أمور الحارة فتوة ظالم والذي سجن أخاه ظلمًا وبهتانًا بعد أن أطعم الفقراء بدون إذنه، ليقبض عليه ويعذبه ومن ثم يسجنه، وبينما هو في السجن تحضر زوجته لثورة يقوم بها الفقراء لهدم هذا النظام الفاسد وإزالة آثار الطغيان على الحارة، فهل ستنجح؟

- الحب الذي كان

بطولة: سعاد حسني، ومحمود ياسين، وإيهاب نافع، وزهرة العلا، ومحمود المليجي

تدور الأحداث حول، زوجة تجبر على الزواج من رجل لا تحبه، بالرغم من وجود علاقة حب بينها وبين شاب أخر. وبعد مرور عدة سنوات، أعلنت الثورة على هذا الوضع الإجتماعي المزيف، حيث تحاول مقاومته والقضاء عليه. هنا تصطدم بالتقاليد وبقوانين المجتمع المحيط بها.

- الكرنك

بطولة: سعاد حسني، ونور الشريف، وكمال الشناوي، وفريد شوقي، وشويكار، وصلاح ذو الفقار.

يعود الفيلم بأحداثه إلى حقبة الستينات، حيث يتعرض لحياة مجموعة من الطلبة الجامعيين، وهم إسماعيل الشيخ وزينب دياب وحمادة حلمي، وثلاثتهم دائمي التردد على مقهى شهير يدعى الكرنك، ولكن تتغير مسارات حيواتهم للأبد بعد تعرضهم للاعتقال والتعذيب ضمن الممارسات القمعية التي مارستها أجهزة المخابرات وقتئذ.