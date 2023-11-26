كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن كواليس معرض «نبيو».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن نبيو تعني اسم الذهب باللغة الفرعونية، مضيفا أنه معرض متخصص في المشغولات اليدوية؛ لعقد الصفقات الذهبية يقام في دورته الثالثة، ويفتح أبوابه للجمهور للمرة الأولى؛ من أجل الاطلاع على أحدث المنتجات الذهبية.

وأشار إلى أن هناك عروض من بعض شركات الذهب، مؤكدا أن المعرض هو بمثابة نقله نوعية في سوق الذهب وإبراز للصناعة المصرية، وأن مصر تستهدف تصدير الذهب إلى الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية.

ولفت إلى أن الصناعة المصرية غنية بالتنوع الثقافي والاجتماعي، وتنوع في الطرازات ما بين الشرقي والغربي، منوها بأن الأسواق التركية والأوربية متميزة ومنافسة جداً أمام السوق المصري، فيما شهد المعرض وجود معروضات لمصممين مصريين مبدعين.

وذكر أن المعرض شهد ظهور ماكينة اختيار الذهب، وهي تحت الدراسة وخاصة وحصرية بالمعرض، ولم تُعمم بعد، مشددا على أن الذهب استثمار طويل المدى وليس سوق مضاربة للشراء اليوم والبيع بكرة وإنما هو ادخار واستثمار للحفاظ على النقد.