 باكستان: إصابة شخص آخر بـ«حمى القرم والكونغو» النزفية في كراتشي - بوابة الشروق
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باكستان: إصابة شخص آخر بـ«حمى القرم والكونغو» النزفية في كراتشي

د ب أ
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:32 ص

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، أنه تم تشخيص إصابة شخص آخر بمرض "حمى القرم والكونغو" النزفية في كراتشي.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، أن المريض-52 عاما- وهو من سكان بلدة "الاتحاد"، والذي تم نقله إلى مركز "جناح" الطبي للدراسات العليا، قبل يومين، ثبت إصابته بمرض "حمى القرم والكونغو" النزفية، أمس الأول الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن المريض كان يربي عنزة، لمدة شهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم نقل إجمالي 17 مريضا، من بينهم مشتبه بإصابتهم بالمرض ومرضى ثبت إصابتهم بالمرض، إلى كراتشي.

ومن بين هؤلاء، توفى اثنان وتعافى الآخرون.

يذكر أن كراتشي سجلت في عام 2023 ثلاث إصابات محلية بالمرض الفيروسي، الذي ينقله القراد، ووفاة شخص واحد.


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