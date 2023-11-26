جماهير الأهلي تمنح إمام عاشور لقب الأفضل في مباراة ميدياما

حصل إمام عاشور، نجم النادي الأهلي على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني، التي أُقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونجح إمام عاشور في صناعة الهدف الأول للأهلي الذي سجله محمود كهربا في الدقيقة 65، بالإضافة لمشاركته في العديد من فرص الأحمر خلال مجريات المباراة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للاعب خط الوسط، علّقت عليها قائلةً: "إمام عاشور هو نسر الليلة باختيار الجمهور".

وكان النادي الأهلي قد فاز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على إستاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.