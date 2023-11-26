ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي لقاء محبة وتقدير احتفالا بمئوية الأديبة الرائدة لطيفة الزيات بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، وذلك في الخامسة من مساء الاربعاء المقبل.

يشارك بالندوة كلٍ من الدكتور عماد أبو غازي، الدكتورة اعتدال عثمان، الدكتورة منى الخفيف، الدكتورة هند أسعد، الدكتورة مروة حنفي والدكتورة شادن عادل.

كما يشارك أيضا في الندوة الفائزان في مسابقة كشاف المترجمين والتي خصصها المركز الاحتفال بمئوية لطيفة الزيات في أغسطس الماضي وهما الدكتور تامر عادل والدكتور أيمن عباس.

يذكر أن لطيفة الزيات، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس، من مواليد 8 أغسطس 1923، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام 1996.

‎يأتي الاحتفال بمئوية الكاتبة والاديبة لطيفة الزيات باعتبارها رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر، ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية.