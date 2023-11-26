وكيل صحة دمياط يجتمع بمديري الإدارات العامة والفنية لمناقشة سلبيات المستشفيات

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بمديري الإدارات العامة والفنية بمديرية الصحة، بحضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة بدمياط، لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، أن وكيل الوزارة ناقش السلبيات التي تم ملاحظتها خلال مروره المتكرر على جميع المستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى متابعته توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، ومعدلات تنفيذ سياسات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى اتباع معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، كما تابع معدل تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار، ومعدلات الدخول بالمستشفيات ومعدلات تنفيذ العمليات الجراحية.

كما تم وضع الخطة اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للحالة القصوى، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ذلك تابع وكيل الوزارة خطط المرور الدورية لفرق إشراف مديرية الصحة، للمتابعة المستمرة للمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.