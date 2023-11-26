حماس تسلم المزيد من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر

أكدت حركة حماس والجيش الإسرائيلي أنه تم تسليم المجموعة الثانية من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أدخل 13 إسرائيليا وأربعة مواطنين تايلانديين عبر الحدود إلى مصر يوم السبت.

ووفقا لدولة قطر، فإن الإسرائيليين المطلق سراحهم هم ثمانية من القصر وخمس نساء. وفي المقابل، سيجري إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مساء.

وبحسب حماس، فإن من بين الأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم ست نساء و33 شابا تحت سن 19 عاما. ومن المقرر إطلاق سراح السجناء بالقرب من منازلهم في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

وتم يوم الجمعة إطلاق سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 محتجزا كانوا قد اخذوا إلى قطاع غزة قبل سبعة أسابيع، مقابل إطلاق سراح 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

يشار إلى أن وقف القتال لمدة أربعة أيام هو أول هدنة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، عندما نفذت حماس هجوما كبيرا غير مسبوق على إسرائيل.