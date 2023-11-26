أطباء بلا حدود: هدنة الـ4 أيام في غزة غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة على الأرض

قال مدير عمليات أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة ميشال لا شاريتيه، إن هدنة الـ4 أيام في غزة لا تكفي لتنظيم عملية نقل للمساعدات تلبي الاحتياجات الهائلة على الأرض.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد: «بعد قصف متواصل عاشه سكان غزة لأكثر من ستة أسابيع، نرحب بأي متنفس قد ينالونه، لا سيما إذا أتاح لهم الحصول على الإمدادات الطبية والطعام والماء. ومع ذلك، لا تكاد فترة الأربعة أيام تكفي لتنظيم عملية نقل للمساعدات تلبي الاحتياجات الهائلة على الأرض».

وأعرب عن قلقه البالغ من احتمال عودة السكان إلى منطقة حرب كاملة لا مخرج منها بعد قسط وجيز من الراحة، مجددًا الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار؛ كونه السبيل الوحيد ليتوقف القتل العشوائي والإضرار بالمدنيين، ويُسمح بنقل المساعدات الإنسانية الضرورية على نطاق مجد ومعقول.

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ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.