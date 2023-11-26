روسيا تسقط طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو في ضربة أوكرانية انتقامية

تعرضت روسيا لأكبر هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية منذ أشهر، وذلك بعد يوم من قيامها بإطلاق وابل من الطائرات المسيرة هو الأكبر خلال 22 شهرا من الحرب حتى الآن.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 24 طائرة مسيرة الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، في 4 مناطق على الأقل، بما في ذلك موسكو.

وقال مصدر في جهاز الاستخبارات الأوكراني لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة "أوكرينسكا برافدا" الأوكرانية، إنه جرى إطلاق 35 مسيرة في المجمل، في رد فعل مخطط له على وابل الطائرات المسيرة من جانب موسكو على كييف أمس السبت.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الاستخباراتي قوله إن الهدف من هذه الأفعال أن تكون مؤشرا بأنه يجب على روسيا أن تنظر في عواقب أفعالها.

وقال سيرجي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية، على قناته بتطبيق تليجرام إن هدف العديد من الطائرات المسيرة كان موسكو، واصفا الهجوم بأنه "هجوم ضخم". وفرضت ثلاثة مطارات بمنطقة موسكو قيودا على حركة الرحلات الجوية، جرى رفعها فيما بعد.

وقال ألكسندر بوجوماس الحاكم الإقليمي لبريانسك إنه تم اسقاط مسيرتين فوق الإقليم.

وتتصدى أوكرانيا للعملية العسكرية الروسية واسعة النطاق على مدار 22 شهرا. وتدافع كييف عن نفسها بمساعدة عسكرية غربية.

ويعتبر خط المواجهة الطويل في الحرب ــ والذي يمتد من ساحل البحر الأسود إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا ــ بشكل متزايد أنه في حالة جمود إلى حد كبير.