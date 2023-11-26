على عكس ما جرى في الدفعتين الأولى والثانية لإخراج الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من غزة عبر معبر رفح، كان لافتا أن الدفعة الثالثة سلكت مسارا مغايرا.

الدفعة الثالثة التي ضمّت 13 أسيرا إسرائيليين وثلاثة تايلانديين وروسيًّا، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي أسراه بمنطقة كارني، بالتنسيق مع مصر وقطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

عملية تسلم الصليب الأسرى في هذه الدفعة في حد ذاتها كانت مختلفة، حيث جرت في إحدى مناطق شمال غزة، وليس في الجنوب كما جرى في الدفعتين السابقتين.

منطقة كارني التي جرى الحديث عنها في الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، كانت عبارة عن معبر تجاري حدودي شرقي قطاع غزة، إلا أن جيش الاحتلال كان قد أغلقه في 2011.

ففي ذلك العام، هدمت جرافات يرافقها آليات عسكرية إسرائيلية المبنى الإسمنتي للمعبر الواقع شرقي مدينة غزة، علما بأن هذا المنفذ يُعرف فلسطينيا باسم «المنطار».

وبدأ هذا المعبر بالعمل عام 1994، كأحد أهم وأكبر المعابر التجارية للأراضي الفلسطينية، وكان مخصصا لإدخال مواد البناء ومنتجات الألبان والفواكه والدقيق والقمح، ولتصدير البضائع الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية والخارج.

في حين أغلقت قوات الاحتلال هذا المعبر بشكل كامل، بدعوى تنفيذ عمليات فلسطينية ضد مستوطنين إسرائيليين.