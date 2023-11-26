طقس شتوي قارس يتسبب في فوضى وانقطاع الكهرباء في بلغاريا

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عانى أكثر من ألف منطقة في بلغاريا من انقطاع الكهرباء مطلع الأسبوع مع بداية طقس شتوي، ورياح قوية وهطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.

وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن إمدادات الكهرباء تعرضت أيضا للانقطاع في الأجزاء الجنوبية بالعاصمة صوفيا جراء تضرر خطوط الكهرباء.

كانت البلاد، الواقعة في شمال شرقي منطقة البلقان، هي الأكثر تضررا جراء هطول ثلوج كثيفة على غير المعتاد في نوفمبر الجاري.

وأعلنت أربع مناطق حالة الطوارئ.

وتردد أنه لم يعد بالإمكان السير في بعض الطرق بالبلاد جراء هطول ثلوج كثيفة.

كما تسببت أغصان الأشجار المكسورة في إغلاق الطرق بالعديد من الأماكن.

وتوقفت حركة قطارات الركاب من مدينة فارنا المطلة على البحر الأسود إلى العاصمة صوفيا جراء الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء.

وتم إغلاق الكثير من الطرق التي تخترق جبال البلقان، بشكل مؤقت أمام حركة المرور.

كما تم إلغاء العديد من رحلات الطيران الدولية في مطار فارنا، بينما شهدت رحلات الطيران بمطار صوفيا تأخيرات في عمليات الإقلاع والهبوط.