31 محضرا خلال حملة تموينية على أسواق ومخابز الأقصر

قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنها شنت حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز على مستوى المحافظة؛ للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية لتحقيق الردع العام والخاص، أسفرت عن تحرير 31 محضرا ومخالفة تموينية.

وأوضحت المديرية، أنه من ضمن المخالفات ما كان في مجال المخابز، حيث حررت 20 مخالفة تموينية ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة مخبز.

وأضافت المديرية، أنه في مجال الأسواق حررت 11 محضرا؛ بسبب عدم وجود إعلان عن الأسعار.

وأهابت بالمواطنين، عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني مخبز أو بدال؛ للحفاظ على الدعم المستحق وعدم تعرض البطاقة للإلغاء بصفة نهائية.