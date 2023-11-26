الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير أيرلندا للاحتجاج على تصريحات فارداكار حول طفلة مفرج عنها من غزة

استدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، سفير أيرلندا لدى إسرائيل للاحتجاج على تصريحات رئيس وزراء أيرلندا ليو فارداكار حول الطفلة الرهينة الأيرلندية – الإسرائيلية التى تم الإفراج عنها مساء أمس السبت مع مجموعة من الرهائن الآخرين، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، أن رئيس الوزراء الأيرلندي أثار انتقادات من جانب القادة الإسرائيليين بعد أن وصف الطفلة الأيرلندية – الإسرائيلية المفرج عنها وتدعى إيميلى هاند /9 سنوات/ بأنها "طفلة بريئة فقدت وتم العثور عليها الآن".

وأوضحت الصحيفة أن فارداكار لم يشر فى منشوره على منصة إكس للتواصل الاجتماعى مساء أمس السبت إلى أن الطفلة كانت مختطفة ومحتجزة كرهينة فى غزة لدى حركة حماس، الأمر الذى أغضب زعماء إسرائيل.