قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، تتراوح سرعاتها ما بين 40 إلى 50 كم/ الساعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن «نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة في معظم المحافظات، كما أنه يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق».

ونوهت أن «نشاط الرياح يصل على مسطح البحر المتوسط إلى 80 كم / الساعة»، محذرة أنه «يؤدي إلى اضطراب شديد على البحر المتوسط، ويجعله غير مؤهل تمامًا لأعمال الملاحة والتنزه والصيد».

وأشارت إلى أن الرياح تزيد من الانخفاض في قيم الحرارة، بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3، موضحة أن العظمى على القاهرة 25 درجة خلال فترة النهار؛ لتسود أجواء معتدلة خريفية نهارًا في المحافظات الشمالية، ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية.

ولفتت إلى انخفاض الحرارة ليلًا وشعور المواطنين بمزيد من الإحساس بالبرودة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن الأجواء باردة ليلًا في معظم الأنحاء.

وتوقعت أن تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري فرص سقوط أمطار، مؤكدة أنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وحذرت من استمرار التقلبات الجوية غدًا، مضيفة: «يظل اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط غدًا ليتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، إضافة إلى فرص سقوط أمطار على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وانخفاض الحرارة».