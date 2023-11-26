أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، غضب إسرائيل، حيث أعربا عن دعمهما لحقوق الفلسطينيين، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وردا على تصريحات رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي، استدعت إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا؛ لتقوم الحكومة الإسبانية باستدعاء السفيرة الإسرائيلية في مدريد.

ومن يتابع الأمر، يجد أنه في البداية كانت إسبانيا وبلجيكا تستخدمان لغة خطاب دبلوماسية تعبران فيها عن قلقهما إزاء العنف والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، ولكن بعدها تغير موقف البلدين وتبنيا مواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين.

- أستاذ علوم سياسية: هذه التصريحات تحبط رواية إسرائيل وتظهر دعما قويا للفلسطينيين

وقالت الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية، إن أسباب غضب إسرائيل من تصريحات رئيسي الوزراء الأسباني والبلجيكي؛ لأن إسرائيل روجت لروايتها أن حماس حركة إرهابية، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لتأتي هذه التصريحات وتحبط روايتها وتظهر دعما قويا للفلسطينيين.

وأضافت في تصريحات لـ"لشروق": "إحنا شوفنا رئيس وزراء أسبانيا بيتكلم عن أهمية وقف إطلاق النار، وإن هجوم حماس على إسرائيل لا يجب أن يعقبه قتل آلاف المدنيين، كما دعا كمان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذه تصريحات مذهلة ومفاجئة جدا لإسرائيل لأنها مساندة للفلسطينيين".

وأكدت أن ما أزعج إسرائيل أن أسبانيا بدأت تتحدث بعدالة وإنصاف عن القضية الفلسطينية، دون الاهتمام بالمزاعم والرواية التي تروج لها إسرائيل منذ بدء العدوان، من تشويه صورة الفلسطينيين واتهامهم بالإرهابيين، حتى ترتكب ما تشاء من مجازر ضدهم.

وعن تأثير التصريحات على العلاقات بين البلدان، أوضحت "أبو سكين" أن التصريحات قد تؤدي إلى توتر على المدى القصير، وربما المتوسط في العلاقات بين إسرائيل وبلجيكا وأسبانيا، مشيرة إلى أن بوادر التوتر ظهر في استدعاء إسرائيل لسفراء الدولتين.

وأكدت أن إسرائيل تخشى أن تأخذ الدول الأوروبية منحنى أسبانيا وبلجيكا؛ ما يعني نقطة تحول في الموقف الأوروبي، ففي بداية الأزمة كان الموقف الأوروبي مساندا لإسرائيل وفي حقها في الدفاع عن نفسها، بالرغم من أنها محتل وليس لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وتابعت أن إسرائيل تسعى لاستباق الأحداث بالتلويح بقطع العلاقات، والهجوم على إسبانيا وبلجيكا حتى لا تأتي دول أوروبية أخرى، وتأخذ نفس الموقف الإسباني أو البلجيكي، خاصة مع تكشف أكاذيبهم واحدة تلو الأخرى، فالإعلام الإسرائيلي كان يروج لأن الإسرائيليين يدافعون عن أنفسهم تجاه الإرهاب وتجاه حماس، التي كانوا يتهمونها بقطع رؤوس الأطفال.

أكملت: "لكن مع الوقت تبين بشاعة الاحتلال من خلال قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ وسقوط الضحايا والشهداء بالآلاف ثلاث أرباعهم نساء وأطفال، وهو ما نُقل للشعوب الأوروبية، التي بدأت تشكل رأيا عاما ضاغطا، وجعلت الدول تجد نفسها في مأزق، كيف تساند إسرائيل رغم المجازر التي ترتكبها؟، ومن هنا تغيرت مواقف الدول".

وقالت: "الاتحاد الأوروبي، رغم إنه قوة اقتصادية موحدة، ويستخدم عملة واحدة اليورو، لكن السياسات الخارجية للدول غير موحدة، وكل دولة تصيغ سياستها الخارجية بما يتفق مع مصالحها، وهذه أحد المشكلات التي تواجه الاتحاد الأوروبي؛ لذلك نلاحظ أن المستشار الألماني أخذ موقفا مساندا جدا لإسرائيل، عكس أسبانيا وبلجيكا، أما فرنسا رغم إن موقفها مساند لإسرائيل، لكن رئيسها ماكرون بدأ يغير موقفه تحت ضغط الرأي العام الفرنسي".

وأضافت: "لا أتوقع أن الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي سيؤثر على موقف إسبانيا وبلجيكا، فهي مواقف لها تتماشى مع مصالحها تجاه إسرائيل، وتتأثر بقوة الرأي العام الداخلي، ولذلك فالاتحاد الأوروبي لا يستطيع إلزام دولة بسياسة خارجية معينة".

وعن الأسباب التي دفعت إسبانيا وبلجيكا لتغيير موقفهما، أوضحت أن ذلك يرجع لتكشف إسرائيل أمام الرأي العام الدولي فأصبحت دولة سيئة السمعة منتهكة لحقوق الإنسان وتستخدم المواد المحرمة كقنابل الفسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا، وتمارس العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضافت أن الأسباب تشمل أبعادا اقتصادية، فإسبانيا -وعلى خطاها بلجيكا- في ظل أزمة الغاز بسبب الحرب "الروسية - الأوكرانية" تعول على مصادر الطاقة من المغرب العربي، خاصة بعد أن عززت علاقاتها وتعاونها مع المغرب والجزائر وغيرها من دول شمال إفريقيا، فبالتالي هي حريصة على ألا تغضب العالم العربي، فربما هي لها أهداف اقتصادية من وراء تصريحاتها عن غزة، لكن يبقى للرأي العام الداخلي وتأثيره على حكومات الدول الأوروبية دورا كبيرا.