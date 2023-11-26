إنتر ميلان يتعادل مع يوفنتوس ويواصل صدارة الدوري الإيطالي

فرض التعادل بنتيجة 1-1 نفسه على قمة إنتر ميلان أمام مستضيفه يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، معقل اليوفي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق مهاجمه دوشان فلاهوفيتش، قبل أن ينجح لاوتارو مارتينيز في معادلة النتيجة للإنتر في الدقيقة 33.

بهذا التعادل، رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 32، ويحافظ على صدارة الكالتشيو، بفارق نقطتين فقط أمام يوفنتوس، الذي رفع رصيده للنقطة 30 في المركز الثاني.