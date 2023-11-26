مندوب فلسطين بالجامعة العربية: طالبنا بقوات دولية لحماية شعبنا وليس لحكم قطاع غزة

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبل غزة ومصيرها، إلى جانب قيادة فلسطينية موحدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم» لفضائية «الحدث»، مساء الأحد، أنه يجب أن يكون اتفاق مصالحة وطنية فلسطينية تسبق أي حديث عن مستقبل غزة، معقبا: «كل الروايات والأوهام التي يتم تداولها لدى الاحتلال أو داعميه لا نلقي لها بالا، لأن الشعب الفلسطيني شعب حر صامد ومناضل وبالتالي هو من يقرر مستقبل غزة».

وتابع: «استمعنا لكلمة ولي عهد السعودية في قمة بريكس والذي طالب فيها الدول، بوقف هذا العدوان ووقف تصدير السلاح الذي يستخدم جيش الاحتلال، لذلك طالبنا مرارا وتكرارا بقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وليس لحكم غزة».

وقال: «تطلعنا باهتمام إلى الجولة التي ترأسها وزير خارجية السعودية إلى عواصم الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وكان هناك مطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي فورا، والآن نحن ضمن هدنة مؤقتة تكشف عنها دمار شامل ورهيب ارتكبته إسرائيل، ولكن نريد وقف العدوان بشكل كامل».

وأشار إلى أن هناك أسسا لإدارة قطاع غزة، ضمن أساس وطني شامل ورؤية سياسية شاملة، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لك الأراضي المحتلة عام 67، مشددا على أنه لا يمكن تسويق رؤية الاحتلال المجرم، الذي أراد أن يرتكب بنظرة عنصرية عقائدية فوقية إبادة للشعب الفلسطيني، ومن ثم إدارة غزة ضمن رؤية وطنية شاملة.

وعن الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرا، أوضح: «أرض مصر للشعب المصري، وأرض الأردن للشعب الأردني، وأرض فلسطين للشعب الفلسطيني، نرى أن إسرائيل ما زال لديها الأمل والتخطيط لتهجير الشعب الفلسطيني، بعد ما أبادت 60% من منازل الشعب الفلسطيني في غزة».

https://www.youtube.com/watch?v=P9Qt-sxf4iU