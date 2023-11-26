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كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأحد، أخر تطورات المفاوضات بين الأهلي وفيوتشر لإتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير 2024.

وصرح شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون تايم سبورتس :" فيوتشر طلب من الأهلي الحصول على 7 ملايين جنيه بالاضافة إلى استعارة خالد عبد الفتاح مقابل انتقال عمر كمال".

أضاف:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترفض رحيل خالد عبد الفتاح كونه لاعب جوكر يشارك في أكثر من مركز".

أكمل:" الكابتن محمود الخطيب طلب من لجنة التخطيط التفكير لمدة 24 ساعة لحسم موقف خالد عبد الفتاح سواء بالاستمرار مع الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة".

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.