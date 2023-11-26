قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن «الحكومة الحالية والحكومات السابقة؛ هي حكومات تنفيذية؛ وليست حكومة ذات رؤية، تفتقد الرؤية فكل وزير ينفذ ملفات الوزير السابق» حسب قوله.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأحد، أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ حكومة أحمد نظيف في عام 2004 تتباهى بمعدلات النمو المرتفعة، والتي تجاوزت آنذاك 7.5 %، في حين يفتقد المواطن أي شعور بالتقدم على أرض الواقع.

وأضاف أن انعكاس ارتفاع معدل النمو على المواطن يتطلب تفعيل الدور الرقابي وإنفاذ القانون؛ لضبط الأسواق، قائلا: «لدينا قانون ينص على إعلان السعر على المنتج ووزير التموين يرجع ذلك إلى السوق الحر، على الرغم من معاناتنا من أزمة اقتصادية».

وأشار إلى تأخر وزارة التموين في فرض تسعيرة جبرية وذلك في ضوء تصريحات وزير التموين اليوم بفرض تسعيرة جبرية على السكر خلال 10 أيام حال استمرار ارتفاع الأسعار، قائلا: «صحي النوم يا سيادة الوزير، ليس لدي سبب أقوله لشعبنا لماذا أنا لا أساند هذه الحكومة»، على حد قوله.

وأوضح أن الخدمات الحقيقة التي يلتمسها المواطن بحياته اليومية خلال السنوات العشرة الماضية؛ هي تلك الخدمات المباشرة التي قدمها الرئيس السيسي من المشروعات والمبادرات على غرار نماذج حياة كريمة والقضاء على العشوائيات ومحاربة فيروس سي و100 مليون صحة وغيرها العديد من المبادرات الأخرى.

وانتقد تفاوت وتباين أسعار السلع بالأسواق، قائلا: «المواطن أصبح يجد السلعة بأكثر من سعر ولا يوجد جهة يشتكي إليها».