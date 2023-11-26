 اليونان: الرياح القوية تمنع العبارات من الرسو في الموانئ - بوابة الشروق
الأحد 26 نوفمبر 2023 2:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليونان: الرياح القوية تمنع العبارات من الرسو في الموانئ

د ب أ
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 12:59 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 12:59 م

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، أنه من المتوقع استمرار هبوب رياح قوية وعواصف بمختلف أنحاء البلاد، وسقوط ثلوج في المرتفعات، اليوم الأحد.

وأضافت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم، أن الرياح القوية تسببت في منع العديد من خطوط العبارات من المغادرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، إلى رفع التحذير الطارئ من الطقس أمس السبت من "سوء الأحوال الجوية" إلى "ظاهرة جوية خطيرة"، مع تحرك العاصفة "أوليفر" التي تعرف أيضا باسم "بيتينا" من البحر الأدرياتيكي باتجاه اليونان.

وتابعت الصحيفة، أن الركاب المسافرين اليوم الأحد أو غدا الاثنين، يتعين عليهم الاتصال بسلطات الموانئ المحلية قبل مغادرتهم لإبلاغهم بشأن التغييرات في مسار رحلاتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك