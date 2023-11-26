اليونان: الرياح القوية تمنع العبارات من الرسو في الموانئ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، أنه من المتوقع استمرار هبوب رياح قوية وعواصف بمختلف أنحاء البلاد، وسقوط ثلوج في المرتفعات، اليوم الأحد.

وأضافت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم، أن الرياح القوية تسببت في منع العديد من خطوط العبارات من المغادرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، إلى رفع التحذير الطارئ من الطقس أمس السبت من "سوء الأحوال الجوية" إلى "ظاهرة جوية خطيرة"، مع تحرك العاصفة "أوليفر" التي تعرف أيضا باسم "بيتينا" من البحر الأدرياتيكي باتجاه اليونان.

وتابعت الصحيفة، أن الركاب المسافرين اليوم الأحد أو غدا الاثنين، يتعين عليهم الاتصال بسلطات الموانئ المحلية قبل مغادرتهم لإبلاغهم بشأن التغييرات في مسار رحلاتهم.