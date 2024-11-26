طائرات عسكرية أردنية تُسقط مساعدات على شمال غزة للمرة الأولى في 5 أشهر

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قال الجيش الأردني، إن طائرات عسكرية أسقطت اليوم الثلاثاء، مساعدات على شمال قطاع غزة للمرة الأولى، في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

وأضاف الجيش أن طائرتين من طراز سي-130 تابعتين للقوات الجوية الأردنية أسقطتا شحنة تحتوي على نحو سبعة أطنان من المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأساسية على مناطق حددتها وكالات الأمم المتحدة على أنها الأكثر احتياجا وتواجه الجوع.

وأفاد مصدر من الجيش لوكالة رويترز: «تواصل المملكة تشغيل ممر بري وجوي في إطار جهودها لتكثيف المساعدات».

وذكر مسئول إغاثة من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن دخول المساعدات إلى غزة وصل إلى نقطة متدنية، إذ يستحيل توصيل المساعدات إلى أجزاء من شمال غزة المحاصر.

ويسقط الأردن مساعدات عبر الجو ويرسل قوافل برية صوب الغرب إلى الفلسطينيين في غزة خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي.

وقال الجيش إن قواته الجوية ودول حليفة نفذت حتى الآن نحو 400 عملية مماثلة.

ويتهم الأردن، إسرائيل بوضع عراقيل أمام توصيل المساعدات ويدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات دون عوائق.

وتحث واشنطن إسرائيل على التوسع في استخدام ممر بري عبر الأردن بدأ تشغيله لأول مرة أواخر العام الماضي. ويريد برنامج الأغذية العالمي أن يكون قناة رئيسية لإمداد غزة بالمساعدات الغذائية والإنسانية الممولة من الأمم المتحدة.