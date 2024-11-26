 ليبيا: اعتقال مئات المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الصحراء نحو أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليبيا: اعتقال مئات المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الصحراء نحو أوروبا


نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:00 ص

قال مسؤولون عسكريون ليبيون يوم الاثنين إنهم احتجزوا مئات المهاجرين الذين عبروا الصحراء الواسعة في البلاد في محاولة للوصول إلى البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وذكر "اللواء 444"، وهو ميليشيا قوية تعمل تحت رعاية الجيش الليبي، في بيان أن قادة دورياته احتجزوا أكثر من 300 مهاجر وأحالوا هؤلاء إلى السلطات.

وأدانت الجماعة في منشور على فيسبوك عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وقالت إن دورياتها ستواصل جهودها لإغلاق طرق التهريب. كما نشرت صورا للأقمار الاصطناعية للصحراء وصورا لما يبدو أنهم مهاجرون جالسون في صفوف أمام مسلحين ملثمين.


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