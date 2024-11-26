وزير خارجية بريطانيا: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المملكة المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، وذلك عقب ورود تقرير إخباري يشير إلى أن بريطانيا وفرنسا تناقشان هذه الاحتمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن التوترات بين روسيا والغرب تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، عقب أن سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى للهجوم على أهداف داخل روسيا.

وذكرت صحيفة لوموند أمس الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها أن فرنسا وبريطانيا" لا تستبعدان" إرسال قوات وشركات دفاعية خاصة لأوكرانيا.

وقال لامي لدى سؤاله بشأن التقرير في حوار إن موقف بريطانيا الثابت بشأن عدم إرسال قوات برية في أوكرانيا لم يتغير.

وأضاف لامي لصحف لا ريبوبليكا ولوموند ودي فيلت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا " نحن واضحون للغاية بشأن استعدادنا واستمرارنا في دعم الأوكرانيين بالتدريب على وجه خاص، ولكن هناك موقف ثابت منذ فترة طويلة وهو أننا لن نرسل قوات بريطانية إلى الجبهة الأمامية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إنه لا توجد " خطط" لإرسال قوات إلى أوكرانيا.