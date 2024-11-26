المرشد الأعلى لإيران: يجب إعدام نتنياهو

صرّح المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يُحكم عليه بـ"الإعدام" لدوره في الحروب الجارية في قطاع غزة ضد حركة حماس وفي لبنان.

جاءت تصريحات خامنئي يوم الاثنين خلال فعالية التقى فيها بأعضاء من قوات الباسيج، الجناح التطوعي للحرس الثوري الإيراني.

وأشار خامنئي إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وقال خامنئي في بيان أوردته وكالة أنباء (إرنا) الرسمية: "ما فعله الكيان الصهيوني في غزة ولبنان ليس انتصارا، بل جريمة حرب. الآن أصدروا مذكرة اعتقال بحقهم. هذا ليس كافيا .. يجب الحكم على نتنياهو وقادة هذا الكيان المجرمين بالإعدام."

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تُصدر أحكاما بالإعدام.

وأضاف خامنئي أن الجهات المنضوية تحت ما يسمى "محور المقاومة" في إيران، مثل حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ستصبح أقوى بعد الحرب.

وقال: "لا ينبغي للأغبياء أن يظنوا أن قصف المنازل والمستشفيات في غزة ولبنان يمثل انتصارا"، وأكد: "العدو لم ينتصر في غزة ولبنان، ولن ينتصر."