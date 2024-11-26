تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الخميس المقبل، حيث يقام حفل الافتتاح على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 2 ديسمبر المقبل، برئاسة الكاتب والناقد السينمائي د. ياسر محب.

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح الفنانة إلهام شاهين، والمخرج أحمد نادر جلال، والإعلامية سلمى الشماع. ويعرض ضمن أقسامه 70 فيلمًا من أكثر من 30 دولة فرنكوفونية، بحضور نقاد ومخرجين مصريين وأفارقة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

من جانبه، قال د. ياسر محب، رئيس المهرجان، إن المهرجان يسعى في دورته الجديدة إلى تنشيط وتعزيز الفن السابع المصري، مع فتح قنوات نقاش وتبادل ثقافي وسينمائي جديدة وفعالة، تسهم بدورها في دعم جهود الدولة لتنشيط حالة الوعي الفني ودعم القوى الناعمة المصرية، وإثراء الحركة السينمائية والإبداعية والثقافية في مصر.

وأضاف محب أن المهرجان يسعى أيضًا إلى جذب أنظار العالم إلى مصر بوصفها دولة مؤسسة ورائدة في منظمة الفرنكوفونية ومتصلة بمختلف أنشطتها، من خلال التنافس المحمود بين نخبة من كبار الفنانين وصناع السينما بمصر والعالم.

وأشار الدكتور ياسر محب إلى أن الفعاليات ستقام في عدة أماكن، منها المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة، وسينما الهناجر، وقاعتا سينما الحضارة، ومركز الإبداع الفني بأرض أوبرا القاهرة، لكي يستمتع بها الجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفي بالثقافة الفرنكوفونية عبر عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية.

ويستقبل هذا العام عددًا من أهم المبدعين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين، ويعرض عددًا كبيرًا من الأفلام، كما يسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين مصر ومختلف دول العالم الفرنكوفوني، من خلال برامجه المتنوعة التي تضم العديد من الأنشطة السينمائية والثقافية، وعروضًا لمجموعة من أفضل التجارب السينمائية بالدول الفرنكوفونية، إضافة إلى مناقشات وجلسات حوارية وورش عمل وعدد من البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينما.

في نفس السياق، يقدم المهرجان هذا العام تجربة جديدة تحمل عنوان "سينما المستقبل"، حيث يقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي يراهن فيها على إمتاع الجمهور والمشاركين.

جدير بالذكر أن إدارة المهرجان اختارت الفنان محمد صبحي ليكون رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة بالدورة الرابعة للمهرجان.