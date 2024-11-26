أمريكا: نعلم أن العراق لا يريد الإنجرار إلـى دائرة الصراع

صرحت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي بأن الولايات المتحدة تعلم أن العراق لا يريد الإنجرار إلـى دائرة الصراع وأنه لا يرغب في ذلك وأن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت السفيرة لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء، " إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بخفض التصعيد في المنطقة بكل الطرق الممكنة، لأن التبعات قد تكون مخيفة".

وأضافت: " نعمل على وقف التصعيد للوصول إلى حلول مستدامة وإيقاف إطلاق النار، وللولايات المتحدة مواقف بناءة ودور كبير في خفض التصعيد ومنع انخراط العراق في الحرب".

وذكرت السفيرة أن العلاقات الأمريكية العراقية تشهد تطورا وتحسنا ملحوظا وبشكل مستمر في مجالات عدة، وخاصة دحر الإرهاب والجوانب الاقتصادية والتنموية وانتقال المهام العسكرية للتحالف الدولي إلى علاقات ثنائية بين دول التحالف والجانب العراقي".

وأكدت " سيتم في العراق الانتقال الكامل وإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق في شهر سبتمبر / أيلول 2025 ثم بعدها سيتم النظر في الجهود الرامية لهزيمة داعش في سوريا اعتماداً على الظروف في حينها".