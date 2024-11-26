السلطات التشيلية تؤكد التحقيق بشأن تحرش جنسي ضد الرئيس جابرييل بوريك

أكدت السلطات اليوم الثلاثاء أن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك يخضع للتحقيق في تهمة تحرش جنسي، بعدما سعى محاميه الشخصي إلى تصوير رئيس البلاد على أنه ضحية ملاحقة إلكترونية.
وقال ممثل الادعاء العام كريستيان كريسوستو، في بيان إن المحققين فتحوا "تحقيقا جنائيا متعلقا" بمزاعم قدمتها امرأة لم يتم إعلان هويتها في سبتمبر.
وتشير الشكوى إلى تحرش جنسي وتسريب صور خاصة. ولم يدل كريستوسو بتفاصيل بشأن الأحداث المزعومة، أو يشير إلى توقيت حدوثها أو مكانه.
ونفى بوريك /38 عاما/ الاتهامات عبر محاميه، خوناتان فينيزويلا، الذي وصف الرئيس في بيان بأنه "ضحية تحرش ممنهج عبر البريد الإلكتروني". ووقع التحرش المزعوم بين يوليو 2013 ويوليو 2014.