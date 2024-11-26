السلطات التشيلية تؤكد التحقيق بشأن تحرش جنسي ضد الرئيس جابرييل بوريك

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. تفكيك المواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. تفكيك المنشآت غير المرخصة المنتجة للأسلحة والمواد المتعلقة بها

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. إشراف الحكومة اللبنانية على بيع وتوريد الأسلحة والمواد المتعلقة بها