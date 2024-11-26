رئيس وزراء الهند: البنية التحتية الأفضل تتعلق بربط الأحلام وتسريع وتيرة التقدم

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قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على ثلاثة مشاريع للسكك الحديدية ستفيد ولايات ماهاراشترا وماديا براديش وأوتار براديش ، وستعزز التنمية على طول القسم المزدحم بين مومباي وبراياجراج، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا "الهندية.

وأضاف مودي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إن:" البنية التحتية الأفضل تتعلق بربط الأحلام وتسريع التقدم".

وردا على قرارات مجلس الوزراء الهندي الأخرى، قال مودي إن المهمة الوطنية للزراعة الطبيعية ستشكل نقلة تحويلية في الزراعة الهندية

وأضاف مودي إن موافقة مجلس الوزراء على شعار " أمة واحدة .. اشتراك واحد" والتي ستعزز الجهود المبذولة لجعل البلاد مركزا للبحث والتعلم والمعرفة، من شأنها أن تشجع الدراسات متعددة التخصصات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للأوساط الأكاديمية الهندية وتمكين الشباب.

وقال إن هذه المهمة تواصل تعزيز تقدم الهند في قطاعات مثل العلوم والتكنولوجيا والصناعة.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس الوزراء الهندي، برئاسة مودي وافقت أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع لوزارة السكك الحديدية بتكلفة إجمالية قدرها 7927 كرور روبية.

كما أعلنت الحكومة عن مهمة وطنية لتعزيز الزراعة الطبيعية بين مزارعي كرور واحد على مساحة 5ر7 هكتار مع إنفاق 2481 كرور روبية (الكرور= 10 ملايين روبية) على مدى العامين المقبلين.