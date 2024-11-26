غارات جوية إسرائيلية تقتل 31 شخصا على الأقل في لبنان

أضاءت انفجارات ضخمة سماء لبنان بوميض برتقالي، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وألحقت الانفجارات أضرارا بالمباني، وخلّفت زجاجا محطما وركاما متناثرا في الشوارع المجاورة.

واستهدفت بعض الضربات مناطق قريبة من وسط بيروت، وأخرى قرب أحياء مسيحية ومناطق أخرى أصدرت إسرائيل تحذيرات بإخلائها، بما في ذلك مدينة صور ومحافظة النبطية. كما شملت الغارات مناطق في شمال شرق بعلبك-الهرمل دون سابق إنذار.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 26 شخصا قُتلوا في جنوب لبنان، وأربعة في محافظة بعلبك-الهرمل شرق البلاد، وشخصا واحدا في منطقة الشويفات، وهي حي في الضاحية الجنوبية لبيروت لم تصدر تحذيرات بإخلائه يوم الاثنين.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى في لبنان إلى 3768 شخصا خلال 13 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحزب الله ونحو شهرين منذ أن أطلقت إسرائيل عمليتها البرية.

وسقط العديد من المدنيين اللبنانيين قتلى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله ، وقال مسؤولون صحيون إن بعض الجثث التي تم انتشالها كانت مصابة بجروح بالغة لدرجة أن إجراء اختبارات الحمض النووي كان ضروريا للتحقق من هوياتهم.

وتقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 2000 من عناصر حزب الله. وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن الحرب أدت إلى نزوح 2ر1 مليون شخص.