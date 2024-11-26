لا بيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن "أي اتفاق مع حزب الله لن يمحو العار ويجب إبرام صفقة لإعادة المختطفين وجميع المواطنين إلى منازلهم".



وأضاف لابيد أن "الحكومة الإسرائيلية انجرت إلى وقف إطلاق النار وفشلت في تحويل انتصارات عسكرية إلى إنجازات سياسية"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو قد قال، اليوم الثلاثاء، إنهم حققوا إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي يحاربون فيها.



وأكد نتنياهو التزامهم "بإعادة المختطفين في غزة إلى بيوتهم"، قائلاً: "سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.



ويأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية باستدعاء قادة الفرق لاجتماع مع قائد القيادة الشمالية لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار.