رئيس الوزراء الإسرائيلي: أعدنا حزب الله عشرات السنوات إلى الوراء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أعادت حزب الله لعشرات السنوات إلى الوراء.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل قضت على قيادات الحزب ودمرت منصات الصواريخ وقتلت الآلاف من العناصر، وفق زعمه.

ونوه بأن إسرائيل شنت هجمات على كل مناطق لبنان، ودمرت العديد من الأبراج في ضاحية بيروت الجنوبية.

ولفت نتنياهو، إلى أنهم ضربوا ميناء الحديدة في اليمن وهو ما لم يفعله الائتلاف الدولي، موضحًا أن إسرائيل تحبط في سوريا محاولات إيران وحزب الله إيصال الأسلحة إلى لبنان.

ومساء الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وكانت إسرائيل قد شنت موجة من الغارات الجوية على بيروت اليوم الثلاثاء قبل اجتماع المجلس الأمني لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، والذي قد يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.