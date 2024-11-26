بن غفير: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "لا يحقق أهداف الحرب بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان"، مؤكدا أنه "يجب أن يكون لدينا حزام أمني خاص بنا للانسحاب من لبنان"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تلفزيون إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.