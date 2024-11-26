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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل قاسم مهند جبريني (15 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة الطور.