مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتنياهو مرعوب من الاعتقال بـ 124 دولة

شدد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق نار الفوري في قطاع غزة؛ من أجل إنقاذ حياة الفلسطينيين المحاصرين، لاسيما في شمال القطاع، والذين يواجهون الموت إما بالقصف أو الجوع.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، إلى فتح آفاق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين، موجها التحية لـ 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والذين دعوا إلى احترام قرار المحكمة بإلقاء القبض على المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبارهم مجرمي حرب.

وأكد أن نتنياهو «مدموغ الآن وحتى موته بأنه مجرم حرب ضد الشعب الفلسطيني»، مشددا أنه لا أحد يستطيع تبرئته من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

واعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية «إنجازا مهما»، مشيرا إلى إلى أن نتنياهو بات «مرعوبا وغير قادر على الهبوط في مطارات الدول الملزمة بتسليمه إلى المحكمة».

ودعا إلى استذكار أهمية قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة قبل 12 عاما، والذي فتح الباب أمام انضمامها لميثاق روما وسمح بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية .

وأعرب عن أمله في أن يلاقي المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو العقاب الذي يستحقونه «إما في الدنيا أو في جهنم وبئس المصير».